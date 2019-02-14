Копи плюс (в иностранной валюте)
Ставропольпромстройбанк,
Ставропольпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 200 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально или ежегодно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 516 $
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 719 дней
|720 дней
|от 200 $
|0,5
|0,75
|1
|1
|от 10 000 $
|0,75
|1
|1,25
|1,25
|от 100 000 $
|1
|1,25
|1,5
|1,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 719 дней
|720 дней
|от 200 €
|0,07
|0,07
|0,07
|0,07
|от 10 000 €
|0,07
|0,07
|0,07
|0,07
|от 100 000 €
|0,07
|0,07
|0,07
|0,07
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально или ежегодно на текущий счёт
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копи плюс (в иностранной валюте)» в 18 городах России
4 453
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- ОГРН
- 1022600000092
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
-
(8652) 30-60-30
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