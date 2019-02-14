Личный выбор
Райффайзенбанк,
Райффайзенбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
538 ₽
Ставка
4,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|31 день
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 50 000 ₽ до 40 000 000 ₽
|2
|4,3
|4,3
|4,3
|31 день
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 5 000 $ до 500 000 $
|—
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Личный выбор» в 50 городах России
26 907
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
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