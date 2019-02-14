не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной при открытии (пролонгации) вклада при условии, что вклад фактически существовал в течение срока, равного половине срока вклада или превышающего этот срок
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.