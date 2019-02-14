Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 150 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной при открытии (пролонгации) вклада при условии, что вклад фактически существовал в течение срока, равного половине срока вклада или превышающего этот срок Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 15:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.