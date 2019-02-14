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Накопительный

Трансстройбанк,

Трансстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
90 274
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 30 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 540 дней
от 10 000 ₽ 4,2 4,9 5,05 5,45 5,95
от 100 000 ₽ 4,7 5 5,15 5,55 6,05
от 1 400 000 ₽ 5,2 5,4 5,55 5,75 6,25
от 30 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 540 дней
от 300 $ 0,45 1,3 1,6 1,65 1,75
от 20 000 $ 0,55 1,4 1,85 1,95 2,15
от 30 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 540 дней
от 300 € 0,05 0,3 0,1 0,1 0,1
от 18 000 € 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 5 000 рублей, 150 долларов/евро;
  • не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной при открытии (пролонгации) вклада при условии, что вклад фактически существовал в течение срока, равного половине срока вклада или превышающего этот срок

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 7 городах России
9 630
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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