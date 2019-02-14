Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ставка сохраняется Увеличение ставки возможно при других условиях на 0,5% при открытии вклада в течение 3-х месяцев со дня регистрации брака (при предоставлении свидетельства о браке);

на 0,5% в случае рождения ребёнка (после даты открытия вклада) со дня предоставления свидетельства о рождении;

указанные надбавки суммируются при предоставлении соответствующих документов Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 10:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.