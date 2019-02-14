Юбилейный
Мурманский Социальный Коммерческий Банк,
Мурманский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
753 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 5 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в первую половину 1-го, 2-го и 3-го года срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 91 дня до 364 дней - 2%;
- за 365 дней - согласно условиям договора;
- от 366 до 456 дней - ставка по вкладу до востребования;
- от 457 до 730 дней - 2%;
- за 731 день - согласно условиям договора;
- от 732 до 821 дней - ставка по вкладу до востребования;
- от 822 до 1099 дней - 2%
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 2 городах России
3 846
Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Мурманск
- Телефоны
-
(8152) 23-03-34
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