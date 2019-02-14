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Пенсионный Плюс

Солид Банк,

Солид Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
38
Ставка
3,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 1 000 ₽ 3,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается без предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 180 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

в размере не более 20% от суммы фактического остатка; один раз в квартал

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 21 городе России
8 025
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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