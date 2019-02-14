Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Особые условия вклад открывается без предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 180 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия в размере не более 20% от суммы фактического остатка; один раз в квартал Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.