Пенсионный Плюс
Солид Банк,
Солид Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
38 ₽
Ставка
3,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 1 000 ₽
|3,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается без предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 180 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
в размере не более 20% от суммы фактического остатка; один раз в квартал
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 21 городе России
8 025
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
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