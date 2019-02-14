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Классический

Московский Индустриальный Банк,

Московский Индустриальный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 249
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней
от 30 000 ₽ 7,5
365 дней
от 1 000 $ 3,75
365 дней
от 1 000 € 0,65
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
  • плюс 0,25 п.п. в рублях для пенсионеров и ветеранов
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 12:55
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Дата актуализации: 12.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 113 городах России
161 561
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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