Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад как наличными деньгами, так и безналичным путем Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов на 2 года - по истечении 1 года срока действия вклада проценты пересчитываются в размере 1/2 ставки, установленной на дату открытия Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада в рублях через систему Quick-bank основная ставка увеличивается на 0,2 п.п. Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 19:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.