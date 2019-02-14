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Для управления

Вологжанин,

Вологжанин вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
82 635
Ставка
5,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 1 год 2 года
от 30 000 ₽ 3,5 5 5,1
от 100 000 ₽ 3,75 5,2 5,4
от 400 000 ₽ 4 5,3 5,5
от 700 000 ₽ 4,25 5,5 5,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад как наличными деньгами, так и безналичным путем

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов на 2 года - по истечении 1 года срока действия вклада проценты пересчитываются в размере 1/2 ставки, установленной на дату открытия

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада через систему Quick-bank основная ставка увеличивается на 0,2 п.п.

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 19:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для управления» в 5 городах России
4 935
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9
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Телефоны
(8172) 21-18-19

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