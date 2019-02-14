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Для сбережения

Вологжанин,

Вологжанин вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
60 916
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года
от 5 000 ₽ 2,4 3,15 5,5 5,7 5,8
от 100 000 ₽ 2,65 3,4 5,6 5,9 6
от 500 000 ₽ 2,9 3,65 5,7 6 6,1
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года
от 500 $ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
от 3 000 $ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
от 20 000 $ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года
от 500 € 0,1 0,1 0,1 0,85 0,1
от 3 000 € 0,1 0,1 0,1 0,85 0,1
от 20 000 € 0,1 0,1 0,1 0,85 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов на 2 года - по истечении 1 года срока действия вклада проценты пересчитываются в размере 1/2 ставки, установленной на дату открытия

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада в рублях через систему Quick-bank основная ставка увеличивается на 0,2 п.п.

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 19:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для сбережения» в 5 городах России
7 180
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9
Банкоматы 19
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Телефоны
(8172) 21-18-19

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