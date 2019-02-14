для вкладов на 2 года - по истечении 1 года срока действия вклада проценты пересчитываются в размере 1/2 ставки, установленной на дату открытия
Увеличение ставки
возможно
при других условиях
при открытии вклада в рублях через систему Quick-bank основная ставка увеличивается на 0,2 п.п.
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 19:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.