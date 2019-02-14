Параметры вклада Выплата процентов в конце срока для вкладов на 14 - 90 дней, 91 - 180 дней проценты выплачиваются в конце срока, а для вкладов на 181 - 367 дней - ежемесячно капитализируются Капитализация ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 16:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.