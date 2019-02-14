Срочный (в валюте)
РТС-Банк,
РТС-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,80%
Сумма
от 500 $
Срок
от 14 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
0,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 14 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 500 $
|0,1
|0,4
|0,8
|от 14 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
для вкладов на 14 - 90 дней, 91 - 180 дней проценты выплачиваются в конце срока, а для вкладов на 181 - 367 дней - ежемесячно капитализируются
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 3 городах России
5 413
Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
- Адрес
- 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 31-20-00
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