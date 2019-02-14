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Срочный (в валюте)

РТС-Банк,

РТС-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,80%
Сумма
от 500 $
Срок
от 14 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
0,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 14 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 500 $ 0,1 0,4 0,8
от 14 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
для вкладов на 14 - 90 дней, 91 - 180 дней проценты выплачиваются в конце срока, а для вкладов на 181 - 367 дней - ежемесячно капитализируются
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 3 городах России
5 413
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 2
Банкоматы 4
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Телефоны
(8482) 31-20-00

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