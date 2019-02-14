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Пенсионный выгодный плюс

Межрегиональный промышленно-строительный банк,

Межрегиональный промышленно-строительный банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 500 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
89
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года 1 день
от 500 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение или документы, подтверждающие отнесение физического лица к льготной категории
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

минимальный неснижаемый остаток - 1 000 рублей

Досрочное расторжение
на льготных условиях

ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
14.02.2019 15:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный выгодный плюс» в 9 городах России
3 774
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
ОГРН
1021300001656
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 4
Банкоматы 25
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Телефоны
(8342) 29-79-79

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