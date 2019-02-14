Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение или документы, подтверждающие отнесение физического лица к льготной категории Пополнение возможно Частичное снятие возможно минимальный неснижаемый остаток - 1 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях ставка сохраняется Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 14.02.2019 15:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.