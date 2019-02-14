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Пополняемый Плюс

Невастройинвест,

Невастройинвест вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
от 61 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
82 702
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 1095 дней
от 25 000 ₽ 4,1 4,4 5,2 6,95 6,95
от 300 001 ₽ 4,3 4,6 5,4 7,05 7,05
от 700 001 ₽ 4,5 5,2 5,6 7,15 7,15
от 1 500 001 ₽ 4,7 5,4 5,8 7,25 7,25
от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 1095 дней
от 100 $ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1
от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 1095 дней
от 100 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 15 000 рублей, по вкладам в долларах/евро - без ограничений;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 181 дня - в размере 1/2 ставки, установленной по вкладу

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Дата актуализации
28.01.2019 18:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый Плюс» в 2 городах России
3 002
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест»
Адрес
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18н
ОГРН
1020500001170
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Телефоны
(812) 327-05-05

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