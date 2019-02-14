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Классический Плюс

Невастройинвест,

Невастройинвест вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
388
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 375 дней 735 дней
от 5 000 ₽ 3,3 3,8 7,3 7,3
95 дней 185 дней 375 дней 735 дней
от 100 $ 0,01 0,01 0,15 0,3
95 дней 185 дней 375 дней 735 дней
от 100 € 0,01 0,01 0,1 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Дата актуализации
28.01.2019 18:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический Плюс» в 2 городах России
3 315
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест»
Адрес
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18н
ОГРН
1020500001170
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Телефоны
(812) 327-05-05

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