Классический
Невастройинвест,
Невастройинвест вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
377 ₽
Ставка
7,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|95 дней
|185 дней
|375 дней
|735 дней
|от 5 000 ₽
|3,8
|4,8
|7,35
|7,35
|95 дней
|185 дней
|375 дней
|735 дней
|от 100 $
|0,01
|0,01
|0,25
|0,35
|95 дней
|185 дней
|375 дней
|735 дней
|от 100 €
|0,01
|0,01
|0,1
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
3 410
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест»
- Адрес
- 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18н
- ОГРН
- 1020500001170
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 327-05-05
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