Универсальный
ЮниКредит Банк,
ЮниКредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
542 ₽
Ставка
5,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 367 дней
|от 368 до 1101 дня
|от 10 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|4,75
|5
|5,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 367 дней
|от 368 до 1101 дня
|от 300 $ до 200 000 $
|1,5
|1,4
|1,3
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 367 дней
|от 368 до 1101 дня
|от 300 € до 200 000 €
|0,03
|0,03
|0,03
максимальная сумма вклада после пополнения может быть не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 10 раз, но не более 15 000 000 рублей РФ, 200 000 долларов/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- оформить вклад можно в любом отделении банка, через интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
- не позднее чем за 15 дней до окончания срока действия вклада;
- через отделения банка или систему Enter.UniCredit;
- максимальная сумма вклада после пополнения может быть не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 10 раз, но не более 15 000 000 рублей РФ, 200 000 долларов/евро
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма снятия
- минимальная сумма частичного изъятия - 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
- не ранее чем через 15 календарных дней с момента последнего пополнения вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 14:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 34 городах России
76 651
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-10-20 — единая справочная служба
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