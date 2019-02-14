максимальная сумма вклада после пополнения может быть не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 10 раз, но не более 15 000 000 рублей РФ, 200 000 долларов/евро

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия оформить вклад можно в любом отделении банка, через интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро;

не позднее чем за 15 дней до окончания срока действия вклада;

через отделения банка или систему Enter.UniCredit;

максимальная сумма вклада после пополнения может быть не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 10 раз, но не более 15 000 000 рублей РФ, 200 000 долларов/евро Частичное снятие возможно, но есть ограничения: минимальная сумма снятия минимальная сумма частичного изъятия - 3 000 рублей, 100 долларов/евро;

не ранее чем через 15 календарных дней с момента последнего пополнения вклада Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 22.01.2019 14:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.