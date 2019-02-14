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Универсальный

ЮниКредит Банк,

ЮниКредит Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
542
Ставка
5,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней от 368 до 1101 дня
от 10 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 4,75 5 5,25
от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней от 368 до 1101 дня
от 300 $ до 200 000 $ 1,5 1,4 1,3
от 91 до 180 дней от 181 до 367 дней от 368 до 1101 дня
от 300 € до 200 000 € 0,03 0,03 0,03

максимальная сумма вклада после пополнения может быть не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 10 раз, но не более 15 000 000 рублей РФ, 200 000 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • оформить вклад можно в любом отделении банка, через интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • не позднее чем за 15 дней до окончания срока действия вклада;
  • через отделения банка или систему Enter.UniCredit;
  • максимальная сумма вклада после пополнения может быть не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 10 раз, но не более 15 000 000 рублей РФ, 200 000 долларов/евро
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма снятия
  • минимальная сумма частичного изъятия - 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • не ранее чем через 15 календарных дней с момента последнего пополнения вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
22.01.2019 14:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 34 городах России
76 651
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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