Мультивалютный
Запсибкомбанк,
Запсибкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
105 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|730 дней
|от 1 000 ₽
|5
|730 дней
|от 50 $
|0,1
|730 дней
|от 50 €
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах; возможна конвертация между счетами до суммы неснижаемого остатка - 1 000 рублей, 50 долларов/евро
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 360 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный месяц сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 45 городах России
8 044
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
Специальные предложения
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