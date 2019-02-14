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Мультивалютный

Запсибкомбанк,

Запсибкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
105
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
730 дней
от 1 000 ₽ 5
730 дней
от 50 $ 0,1
730 дней
от 50 € 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах; возможна конвертация между счетами до суммы неснижаемого остатка - 1 000 рублей, 50 долларов/евро
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 360 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный месяц сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 45 городах России
8 044
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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