Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад мультивалютный вклад открывается одновременно в трех валютах; возможна конвертация между счетами до суммы неснижаемого остатка - 1 000 рублей, 50 долларов/евро Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 360 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полный месяц сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 15:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.