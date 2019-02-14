Срочный
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,55%
Сумма
от 1 000 $
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 $
Ставка
0,55%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|2 года
|от 1 000 $
|0,55
|2 года
|от 1 000 €
|0,18
предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 180 день - 1,8% в долларах и 0,5% в евро, со 181 по 700 день - 0,05% и 0,05%, с 701 дня - 1,8% и 0,5%; в таблице указаны средние годовые ставки за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 180 дней проценты выплачиваются по ставке вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 5 городах России
4 936
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
- Адрес
- 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
- ОГРН
- 1020200001634
- Сайт
- www.bcsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 251-42-35
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