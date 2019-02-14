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Срочный

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,55%
Сумма
от 1 000 $
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
11 $
Ставка
0,55%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
2 года
от 1 000 $ 0,55
2 года
от 1 000 € 0,18

предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 180 день - 1,8% в долларах и 0,5% в евро, со 181 по 700 день - 0,05% и 0,05%, с 701 дня - 1,8% и 0,5%; в таблице указаны средние годовые ставки за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 180 дней проценты выплачиваются по ставке вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 5 городах России
4 936
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Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
ОГРН
1020200001634
Сайт
www.bcsb.ru
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Телефоны
(347) 251-42-35

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