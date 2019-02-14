Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 180 день - 1,8% в долларах и 0,5% в евро, со 181 по 700 день - 0,05% и 0,05%, с 701 дня - 1,8% и 0,5%; в таблице указаны средние годовые ставки за полный срок размещения вклада