Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается в китайских юанях, гонконгских долларах или в российских рублях с возможностью конвертации в китайские юани или гонконгские доллары по курсу банка, установленному для покупки наличной валюты на момент совершения операции Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 3 000 китайских юаней/гонконгских долларов Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 59 день - 0,1%;

с 60 по 90 день - 0,2%;

с 91 по 180 день - 0,4%;

со 181 по 369 день - 0,6%;

с 370 по 719 день - 0,7% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 12:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.