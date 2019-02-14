Азия
Енисейский Объединенный Банк,
Енисейский Объединенный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
CNY HKD
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 3 000 ¥
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
236 ¥
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- CNY
- HKD
|31 день
|60 дней
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|540 дней
|720 дней
|от 3 000 ¥
|1,5
|2
|2,5
|2,75
|3
|3,5
|3,75
|4
|31 день
|60 дней
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|540 дней
|720 дней
|от 3 000 $
|1,5
|2
|2,5
|2,75
|3
|3,5
|3,75
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается в китайских юанях, гонконгских долларах или в российских рублях с возможностью конвертации в китайские юани или гонконгские доллары по курсу банка, установленному для покупки наличной валюты на момент совершения операции
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
3 000 китайских юаней/гонконгских долларов
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 1 по 59 день - 0,1%;
- с 60 по 90 день - 0,2%;
- с 91 по 180 день - 0,4%;
- со 181 по 369 день - 0,6%;
- с 370 по 719 день - 0,7% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Азия» в 29 городах России
3 975
Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Красноярск
- Телефоны
-
8 800 200-97-00 — единая справочная служба
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