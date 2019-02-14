Комфортный плюс
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
100 992 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|547 дней
|735 дней
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|5,45
|6,4
|5,95
|5,85
|5,6
|от 500 000 ₽
|5,5
|6,45
|6
|5,9
|5,65
|от 1 500 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|5,55
|6,5
|6,05
|5,95
|5,7
|181 день
|367 дней
|547 дней
|735 дней
|1100 дней
|от 100 $
|1,3
|2
|2
|1,7
|1,7
|от 100 000 $
|1,4
|2,1
|2,1
|1,8
|1,8
|1 000 000 $
|1,5
|2,2
|2,2
|1,9
|1,9
доход на суммы пополнений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения денежных средств во вкладе (от 3% до 4,55% в рублях, от 0,8% до 1,3% в долларах)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- 1 000 рублей, 50 долларов;
- минимальная сумма безналичных поступлений не ограничивается
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - 3% в рублях, 0,8% в долларах;
- от 31 до 60 дней - 4,45% и 0,95%;
- от 61 до 90 дней - 4,45% и 1%;
- от 91 до 180 дней - 4,5% и 1,05%;
- от 181 до 270 дней - 4,5% и 1,1%;
- 271 до 367 дней - 4,5% и 1,2%;
- от 368 до 545 дней - 4,55% и 1,25%;
- с 546 дня - 4,55% и 1,3% соответственно
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный плюс» в 80 городах России
66 012
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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-
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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|Макс. ставка, %
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|6,9
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|Традиция успеха Максимум
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|Привилегированный Доход
|6,8
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|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
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|6,5
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