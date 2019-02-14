Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

доход на суммы пополнений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения денежных средств во вкладе (от 3% до 4,55% в рублях, от 0,8% до 1,3% в долларах)