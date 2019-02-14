Вход

Комфортный плюс

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
100 992
Ставка
6,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 367 дней 547 дней 735 дней 1100 дней
от 10 000 ₽ 5,45 6,4 5,95 5,85 5,6
от 500 000 ₽ 5,5 6,45 6 5,9 5,65
от 1 500 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 5,55 6,5 6,05 5,95 5,7
181 день 367 дней 547 дней 735 дней 1100 дней
от 100 $ 1,3 2 2 1,7 1,7
от 100 000 $ 1,4 2,1 2,1 1,8 1,8
1 000 000 $ 1,5 2,2 2,2 1,9 1,9

доход на суммы пополнений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения денежных средств во вкладе (от 3% до 4,55% в рублях, от 0,8% до 1,3% в долларах)

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • 1 000 рублей, 50 долларов;
  • минимальная сумма безналичных поступлений не ограничивается
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 30 дней - 3% в рублях, 0,8% в долларах;
  • от 31 до 60 дней - 4,45% и 0,95%;
  • от 61 до 90 дней - 4,45% и 1%;
  • от 91 до 180 дней - 4,5% и 1,05%;
  • от 181 до 270 дней - 4,5% и 1,1%;
  • 271 до 367 дней - 4,5% и 1,2%;
  • от 368 до 545 дней - 4,55% и 1,25%;
  • с 546 дня - 4,55% и 1,3% соответственно
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
06.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный плюс» в 80 городах России
66 012
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 9
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще