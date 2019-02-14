доход на суммы пополнений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения денежных средств во вкладе (от 3% до 4,55%)

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад могут открыть женщины, начиная с 54, мужчины — с 59 лет; жителям регионов, приравненных к Крайнему Северу, вклад доступен при достижении женщинами 49 лет, мужчинами — 54 лет Особые условия вклад могут открыть женщины, начиная с 54, мужчины — с 59 лет либо клиенты предъявившие пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

иные 1 000 рублей, минимальная сумма безналичных поступлений не ограничивается;

возможно круглосуточное пополнение вклада с помощью услуги «Vbank с тобой» и через банкоматы банка, а также зачисление во вклад заработной платы, пенсий и других выплат Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 3%;

от 31 до 90 дней - 4,45%;

от 91 до 367 дней - 4,5%;

с 368 дня - 4,55% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 06.02.2019 11:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.