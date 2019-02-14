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Комфортный плюс (пенсионный)

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
100 992
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 547 дней 735 дней 1100 дней
от 3 000 ₽ 5,45 6,4 6,15 6,05 5,8
от 500 000 ₽ 5,5 6,45 6,2 6,1 5,85
от 1 500 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 5,55 6,5 6,25 6,15 5,9

доход на суммы пополнений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке, установленной для неполного периода хранения денежных средств во вкладе (от 3% до 4,55%)

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад могут открыть женщины, начиная с 54, мужчины — с 59 лет; жителям регионов, приравненных к Крайнему Северу, вклад доступен при достижении женщинами 49 лет, мужчинами — 54 лет
Особые условия
  • вклад могут открыть женщины, начиная с 54, мужчины — с 59 лет либо клиенты предъявившие пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные
  • 1 000 рублей, минимальная сумма безналичных поступлений не ограничивается;
  • возможно круглосуточное пополнение вклада с помощью услуги «Vbank с тобой» и через банкоматы банка, а также зачисление во вклад заработной платы, пенсий и других выплат
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 30 дней - 3%;
  • от 31 до 90 дней - 4,45%;
  • от 91 до 367 дней - 4,5%;
  • с 368 дня - 4,55% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный плюс (пенсионный)» в 80 городах России
37 933
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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