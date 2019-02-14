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Полугодовой

Саратов,

Саратов вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,50%
Сумма
от 800 $
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
0,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
6 мес.
от 800 $ 0,5
6 мес.
от 800 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Полугодовой» в 1 городе России
3 564
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
ОГРН
1026400002089
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Телефоны
(8452) 56-04-42

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Призовой 6 500 000 ₽ Посмотреть
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