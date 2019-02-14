3 000 рублей; для вклада на срок 1 месяц и 3 дня – в течение всего срока; для вклада сроком 3 месяца и 3 дня через кассу, терминалы путем безналичного зачисления без использования системы интернет-банкинга - первые 30 календарных дней, с использованием системы интернет-банкинга - первые 60 календарных дней от даты заключения договора