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Быстрые

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 2,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 33 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
52
Ставка
2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 мес. 3 дня 3 мес. 3 дня
от 10 000 ₽ 1 2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей; для вклада на срок 1 месяц и 3 дня – в течение всего срока; для вклада сроком 3 месяца и 3 дня через кассу, терминалы путем безналичного зачисления без использования системы интернет-банкинга - первые 30 календарных дней, с использованием системы интернет-банкинга - первые 60 календарных дней от даты заключения договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрые» в 5 городах России
5 683
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Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
ОГРН
1020200001634
Сайт
www.bcsb.ru
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Телефоны
(347) 251-42-35

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27 лет доверия Онл@йн (сохранение ставки по истечении 90 дней) 2,76 5 000 ₽ Посмотреть
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