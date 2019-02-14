Быстрые
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 2,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 33 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
52 ₽
Ставка
2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 мес. 3 дня
|3 мес. 3 дня
|от 10 000 ₽
|1
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей; для вклада на срок 1 месяц и 3 дня – в течение всего срока; для вклада сроком 3 месяца и 3 дня через кассу, терминалы путем безналичного зачисления без использования системы интернет-банкинга - первые 30 календарных дней, с использованием системы интернет-банкинга - первые 60 календарных дней от даты заключения договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрые» в 5 городах России
5 683
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
- Адрес
- 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
- ОГРН
- 1020200001634
- Сайт
- www.bcsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 251-42-35
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