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Классика жанра

Нейва,

Нейва вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 057
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 370 дней
от 30 000 ₽ 7 6
181 день 370 дней
от 500 $ 1 1
181 день 370 дней
от 500 € 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
  • на срок 181 день - в течение 60 дней, на 370 дней - в течение 120 дней;
  • банк вправе в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов во вклад
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика жанра» в 13 городах России
7 028
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
ОГРН
1026600006510
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Телефоны
(343) 222-11-00

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