Классика жанра
Нейва,
Нейва вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 057 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|370 дней
|от 30 000 ₽
|7
|6
|181 день
|370 дней
|от 500 $
|1
|1
|181 день
|370 дней
|от 500 €
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
- на срок 181 день - в течение 60 дней, на 370 дней - в течение 120 дней;
- банк вправе в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов во вклад
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика жанра» в 13 городах России
7 028
Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- ОГРН
- 1026600006510
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Простая арифметика
|6,5
|1 500 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть