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Простая арифметика

Нейва,

Нейва вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 500 ₽
Срок
100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
27
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
100 дней
от 1 500 ₽ 6,5
100 дней
от 40 $ 0,5
100 дней
от 40 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно

банк вправе в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов во вклад

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простая арифметика» в 13 городах России
5 462
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
ОГРН
1026600006510
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Телефоны
(343) 222-11-00

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