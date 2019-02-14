Простая арифметика
Нейва,
Нейва вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 500 ₽
Срок
100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
27 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|100 дней
|от 1 500 ₽
|6,5
|100 дней
|от 40 $
|0,5
|100 дней
|от 40 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
банк вправе в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов во вклад
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простая арифметика» в 13 городах России
5 462
Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- ОГРН
- 1026600006510
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-00
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|Мин. сумма
|Классика жанра
|7
|30 000 ₽
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