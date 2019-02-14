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Удачный год

Майкопбанк,

Майкопбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
673
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 5 000 рублей;
  • прекращается за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный год» в 2 городах России
4 448
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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