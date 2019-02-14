Перспективный (пенсионный, в конце срока)
Союз,
Союз вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
102 021 ₽
Ставка
7,25%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|93 дня
|183 дня
|273 дня
|367 дней
|735 дней
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
|6,75
|6,75
|7
|7
|7
|от 1 400 000 ₽
|6,75
|7
|7
|7,25
|7,25
|7,25
|93 дня
|183 дня
|273 дня
|367 дней
|735 дней
|1100 дней
|от 200 $
|1,6
|1,65
|1,85
|2,05
|2,1
|2,15
|от 20 000 $
|1,65
|1,7
|1,9
|2,1
|2,15
|2,2
|93 дня
|183 дня
|273 дня
|367 дней
|735 дней
|1100 дней
|от 200 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|—
|—
|от 20 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1000 рублей, 50 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный (пенсионный, в конце срока)» в 21 городе России
15 263
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Двойная выгода (в конце срока)
|8,25
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Двойная выгода (ежемесячно)
|8
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный статус
|7,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Замороженный процент
|7,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Классический (в конце срока)
|7,5
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Классический (ежемесячно)
|7,25
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Перспективный (пенсионный, ежемесячно)
|7
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Перспективный (в конце срока)
|7
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный
|6,92
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Перспективный (ежемесячно)
|6,75
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный (в конце срока)
|6,5
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный (ежемесячно)
|6,25
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|5,5
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть