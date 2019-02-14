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Абсолютный максимум+

Абсолют Банк,

Абсолют Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 157
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней от 731 до 1080 дней
от 10 000 ₽ 6,7 7,7 7,1 7,1 7,3 7,8 6,7
от 1 400 000 ₽ 6,8 7,7 7,2 7,2 7,4 7,8 6,8
от 3 000 000 ₽ 6,9 7,7 7,3 7,3 7,5 7,8 6,9
от 91 до 180 дней от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней от 731 до 1080 дней
от 1 000 $ 0,8 1,5 1,7 2 1,8 1,8 1,8
от 10 000 $ 0,9 1,6 1,8 2,1 1,9 1,9 1,9
от 35 000 $ 1 1,7 1,9 2,2 2,2 2 2
от 91 до 180 дней от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней от 731 до 1080 дней
от 1 000 € 0,01 0,05 0,1 0,35 0,1 0,1 0,05
от 10 000 € 0,01 0,1 0,15 0,4 0,2 0,2 0,1
от 35 000 € 0,01 0,15 0,2 0,5 0,3 0,3 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается пластиковая карта VISA
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 181 дня - по ставке "до востребования", со 182-го дня - в размере 0,6 процентной ставки по вкладу, установленной на дату открытия

Увеличение ставки
возможно при пролонгации или при других условиях

+0,15 п.п. с первой по третью пролонгации по вкладам в рублях: +0,15 п.п. при открытии вклада онлайн (за исключением вкладов сроком 182-271 и 542-730 дней)

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Абсолютный максимум+» в 214 городах России
231 802
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 14
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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