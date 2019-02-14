Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты выпускается пластиковая карта VISA Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 181 дня - по ставке "до востребования", со 182-го дня - в размере 0,6 процентной ставки по вкладу, установленной на дату открытия Увеличение ставки возможно при пролонгации или при других условиях +0,15 п.п. с первой по третью пролонгации по вкладам в рублях: +0,15 п.п. при открытии вклада онлайн (за исключением вкладов сроком 182-271 и 542-730 дней) Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 14:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.