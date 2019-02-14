ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается пластиковая карта Visa
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
3 000 рублей, 100 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
возможно
при других условиях
при открытии вклада в рублях онлайн +0,15 п.п.
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 14:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.