Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты выпускается пластиковая карта Visa Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 3 000 рублей, 100 долларов/евро Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада в рублях онлайн +0,15 п.п. Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 14:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.