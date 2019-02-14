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Растивклад

Абсолют Банк,

Абсолют Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
94 451
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 181 дня от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней
от 10 000 ₽ 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9
от 300 000 ₽ 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6
от 1 000 000 ₽ 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,1
от 31 до 90 дней от 91 до 181 дня от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней
от 1 000 $ 1 1 1 1 1 1 1
от 10 000 $ 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
от 35 000 $ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
от 31 до 90 дней от 91 до 181 дня от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней
от 1 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
от 10 000 € 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
от 35 000 € 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается пластиковая карта Visa
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3 000 рублей, 100 долларов/евро

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада в рублях онлайн +0,15 п.п.

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 14:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растивклад» в 214 городах России
31 321
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 14
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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