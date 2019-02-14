Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно от 1 000 рублей, 100 долларов/евро;

для вклада на 91 день - в течение первых 22 дней;

на 181 день - в течение первых 45 дней;

на 367 дней - в течение первых 91 дня;

на 732 дня - в течение первых 183 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях на срок 91 день: до 46 дней - до востребования, от 46 до 90 дней - 1/2 ставки;

на 181 день: до 91 дня - до востребования, от 91 до 180 дней - 1/2 ставки;

на 367 дней: до 184 дней - до востребования, от 184 до 366 дней - 1/2 ставки;

на 732 дня: до 367 дней - до востребования, 367 дней - по ставке вклада, от 368 до 731 дня - 1/2 ставки Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 22.01.2019 16:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.