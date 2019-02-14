Стабильный (ежемесячно)
Саровбизнесбанк,
Саровбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
155 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 1 000 ₽
|4,7
|5,2
|6
|7,2
|от 150 000 ₽
|4,8
|5,3
|6,1
|7,2
|от 2 000 000 ₽
|4,9
|5,4
|6,2
|7,2
|от 5 000 000 ₽
|5
|5,5
|6,3
|7,2
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 100 $
|0,1
|0,2
|0,5
|0,5
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 100 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
- от 1 000 рублей, 100 долларов/евро;
- для вклада на 91 день - в течение первых 22 дней;
- на 181 день - в течение первых 45 дней;
- на 367 дней - в течение первых 91 дня;
- на 732 дня - в течение первых 183 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- на срок 91 день: до 46 дней - до востребования, от 46 до 90 дней - 1/2 ставки;
- на 181 день: до 91 дня - до востребования, от 91 до 180 дней - 1/2 ставки;
- на 367 дней: до 184 дней - до востребования, от 184 до 366 дней - 1/2 ставки;
- на 732 дня: до 367 дней - до востребования, 367 дней - по ставке вклада, от 368 до 731 дня - 1/2 ставки
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный (ежемесячно)» в 23 городах России
7 863
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- ОГРН
- 1025200001254
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба
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