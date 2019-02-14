Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на дополнительный лицевой счет по вкладу «Универсальный-%» Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно в течение 365 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 16:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.