Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования бесплатно выпускается банковская карта Visa/MasterCard Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов (пополнение через интернет-банк возможно без ограничений по сумме);

на срок 91 день – в течение всего срока вклада;

на 181 день – не позднее чем за 30 календарных дней;

на 367 - не позднее чем за 90 календарных дней;

на 730 дней - не позднее чем за 180 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 23.01.2019 16:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.