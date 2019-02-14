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Активное пополнение

Банк «ФК Открытие»,

Банк «ФК Открытие» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
84 827
Ставка
6,55%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 5,13 5,1 5,98 5,36
от 250 000 ₽ 5,43 5,39 6,27 5,63
от 750 000 ₽ 5,62 5,59 6,45 5,81
от 1 250 000 ₽ 5,72 5,68 6,55 5,9
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 1 000 $ 1,7 2,19 2,57 2,54
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 1 000 € 0,2 0,3 0,3 0,3

максимальная сумма вклада не может превышать 10-ти кратный размер первоначальной суммы, размещенной на дату открытия вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
бесплатно выпускается банковская карта Visa/MasterCard
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов (пополнение через интернет-банк возможно без ограничений по сумме);
  • на срок 91 день – в течение всего срока вклада;
  • на 181 день – не позднее чем за 30 календарных дней;
  • на 367 - не позднее чем за 90 календарных дней;
  • на 730 дней - не позднее чем за 180 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
23.01.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Активное пополнение» в 255 городах России
84 088
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 87
Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

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