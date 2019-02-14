Основной доход
Банк «ФК Открытие»,
Банк «ФК Открытие» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,97%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
90 442 ₽
Ставка
6,97%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|5,38
|5,44
|6,41
|5,86
|от 250 000 ₽
|5,67
|5,73
|6,69
|6,13
|от 750 000 ₽
|5,87
|5,93
|6,88
|6,3
|от 1 250 000 ₽
|5,97
|6,02
|6,97
|6,39
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 1 000 $
|2
|2,49
|3,44
|2,92
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 1 000 €
|0,3
|0,4
|0,5
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
бесплатно выпускается банковская карта Visa/MasterCard без
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 23.01.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Основной доход» в 255 городах России
108 067
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- ОГРН
- 1027739019208
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-78-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
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|Мин. сумма
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