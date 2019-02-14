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Основной доход

Банк «ФК Открытие»,

Банк «ФК Открытие» вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,97%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
90 442
Ставка
6,97%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 5,38 5,44 6,41 5,86
от 250 000 ₽ 5,67 5,73 6,69 6,13
от 750 000 ₽ 5,87 5,93 6,88 6,3
от 1 250 000 ₽ 5,97 6,02 6,97 6,39
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 1 000 $ 2 2,49 3,44 2,92
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 1 000 € 0,3 0,4 0,5 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
бесплатно выпускается банковская карта Visa/MasterCard без
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
23.01.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Основной доход» в 255 городах России
108 067
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 87
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

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