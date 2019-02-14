максимальная сумма вклада с учетом дополнительных взносов, но без учета причисленных к сумме вклада процентов в течение срока действия вклада не может превышать 10-ти кратный размер неснижаемого остатка по вкладу

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования бесплатно выпускается банковская карта Visa/MasterCard Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов (пополнение через интернет-банк возможно без ограничений по сумме);

на срок 91 день — в течение всего срока вклада;

на 181 день — не позднее, чем за 30 календарных дней;

на 367 - не позднее, чем за 90 календарных дней;

на 730 дней - не позднее, чем за 180 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно сумма неснижаемого остатка устанавливается клиентом при открытии вклада Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 23.01.2019 16:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.