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Вклады Фора-Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Фора-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
777
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,59% 77 000 777 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,9% 300 540 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 0,19% 300 540 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 2 000 000 540 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежегодно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Швейцарский франк 1,3% 300 540 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Фунт стерлингов 1,3% 300 540 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 5 000 540 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 50 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 2 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Фора-Банка

При подборе выгодных вкладов Фора-Банка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Фора-Банке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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