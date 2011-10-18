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Вклады банка «Форштадт — Московский офис»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Форштадт — Московский офис» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
VIP
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 3 000 000 546 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,4% 50 000 546 дней
Евро 0,03% 50 000 546 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,4% 800 370 дней
Евро 0,03% 800 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,65% 100 000 546 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 3 000 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 0,4% 10 000 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 500 000 181 день
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Доллар США 0,4% 1 500 370 дней
Евро 0,03% 1 500 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 100 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,2% 800 370 дней
Евро 0,01% 800 370 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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