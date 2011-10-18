Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Форштадт — Московский офис» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|3 000 000
|546 дней
|
|Доллар США
|0,4%
|50 000
|546 дней
|Евро
|0,03%
|50 000
|546 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,4%
|500 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,4%
|800
|370 дней
|Евро
|0,03%
|800
|370 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,65%
|100 000
|546 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|3 000 000
|370 дней
|
|Доллар США
|0,4%
|10 000
|370 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|500 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,4%
|1 500
|370 дней
|Евро
|0,03%
|1 500
|370 дней
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|Ставка в долларах
|2,75%
|Срок
|500 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней