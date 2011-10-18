Вклады банка «Форштадт — Московский офис»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Форштадт — Московский офис» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн