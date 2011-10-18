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Вклады Газпромбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Газпромбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

19 вкладов
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 9,2% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,45% 300 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 9,2% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,6% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,6% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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накопительный счет
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 5 000 1 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 100 000 270 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 500 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 15 000 2 года 1 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов по выбору клиента ежегодно
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Доллар США 2,05% 500 2 года 1 день
Евро 0,35% 500 2 года 1 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 1 000 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,6% 10 000 367 дней
Евро 0,2% 10 000 732 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 1 000 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов по выбору клиента ежегодно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,1% 10 000 367 дней
Евро 0,3% 10 000 732 дня
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,8% 1 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 9% 1 000 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,2% 1 000 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,95% 500 181 день
Евро 0,4% 10 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3,25% 1 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 300 000 270 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 100 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 300 000 549 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов по выбору клиента ежегодно
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Доллар США 3% 500 367 дней
Евро 0,4% 10 000 732 дня
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Газпромбанка

Вклады Газпромбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Газпромбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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