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Вклады Курскпромбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Курскпромбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

16 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Евро 0,5% 100 1 год
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,3% 100 1 год
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,15% 100 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,35% 100 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2% 30 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 0,4% 30 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 100 000 3 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,8% 1 500 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 10 000 3 года
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 10 000 3 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 10 000 3 года
  • выплата процентов раз в полгода
  • капитализация процентов по выбору клиента раз в полгода
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 10 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 12 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 10 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 3 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,5% 300 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Евро 0,4% 300 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,2% 5 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Евро 0,3% 5 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 40 000 000 1 год
  • выплата процентов раз в полгода
  • капитализация процентов по выбору клиента раз в полгода
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 5 000 5 лет
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов раз в полгода
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Курскпромбанка

Вклады Курскпромбанка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Курскпромбанка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.

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