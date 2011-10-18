Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Майский» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|10 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,25%
|20 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|20 000
|545 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,75%
|20 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|10 000
|395 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,25%
|50 000
|3 года
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,25%
|10 000
|181 день
|
Похожие продукты других банков: Татсоцбанк, Банк «Фридом Финанс», Живаго Банк.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%