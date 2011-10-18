Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Московское Ипотечное Агентство» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,35%
|600 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,35%
|100 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,5%
|15 000
|367 дней
|Евро
|0,25%
|10 000
|180 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,54%
|100 000
|1096 дней
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|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,9%
|3 000 000
|367 дней
|
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|9%
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|7,6%
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|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%