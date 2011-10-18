Вход

Вклады Московского Индустриального Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Московского Индустриального Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 30 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,75% 1 000 365 дней
Евро 0,65% 1 000 365 дней
Все ставки
Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,75% 30 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 100 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3,9% 30 000 366 дней
Евро 0,7% 30 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,25% 30 000 181 день
Евро 0,2% 30 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 700 000 365 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,25% 1 000 365 дней
Евро 0,25% 1 000 365 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
588 826

Похожие продукты других банков: Металлинвестбанк, Локо-Банк, Абсолют Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Московский Индустриальный Банк
лицензия № 912

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Московского Индустриального Банка

При подборе выгодных вкладов Московского Индустриального Банка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Московском Индустриальном Банке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

В других городах