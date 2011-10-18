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Вклады Севастопольского Морского Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Севастопольского Морского Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

2 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 1 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 0,5% 100 367 дней
Евро 0,5% 100 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,7% 1 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,3% 100 367 дней
Евро 0,3% 100 367 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
31 390

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