Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Севастопольского Морского Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|1 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,5%
|100
|367 дней
|Евро
|0,5%
|100
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,7%
|1 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,3%
|100
|367 дней
|Евро
|0,3%
|100
|367 дней
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|Ставка в долларах
|2,75%
|Срок
|500 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней