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Вклады Межрегионального промышленно-строительного банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Межрегионального промышленно-строительного банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

11 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 1 000 420 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,7% 500 91 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 10 000 1 год 1 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 150 000 1 год 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 000 1 год 1 день
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 10 000 18 мес.
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 500 3 года 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 1 1 год 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,25% 3 000 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Евро 0,25% 3 000 12 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 10 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 1 000 18 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Межрегиональный промышленно-строительный банк
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Вклады Мордовпромстройбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Мордовпромстройбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Мордовпромстройбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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