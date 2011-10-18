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Вклады банка «Национальный Стандарт — Южный филиал»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Национальный Стандарт — Южный филиал» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

4 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,6% 300 367 дней
Евро 0,05% 300 271 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 10 000 000 190 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,6% 500 000 370 дней
Евро 0,05% 400 000 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,35% 500 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,6% 3 000 367 дней
Евро 0,05% 3 000 271 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 30 000 190 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 1 000 370 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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