Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Нижневолжского Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|3 000 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,87%
|10 000
|24 мес.
|
|Евро
|0,21%
|100
|24 мес.
|Доллар США
|0,07%
|100
|24 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,95%
|1 000 000
|24 мес.
|
|Евро
|0,3%
|16 450
|24 мес.
|Доллар США
|0,11%
|17 905
|24 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,3%
|30 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,02%
|1 000 000
|24 мес.
|
|Евро
|0,32%
|30 000
|24 мес.
|Доллар США
|0,18%
|30 000
|24 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,9%
|10 000
|24 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,5%
|50 000
|24 мес.
|
|Евро
|0,2%
|500
|24 мес.
|Доллар США
|0,09%
|500
|24 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,02%
|5 000 000
|24 мес.
|
|Евро
|0,43%
|150 000
|24 мес.
|Доллар США
|0,18%
|150 000
|24 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|700 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,95%
|100 000
|2 года
|
|Евро
|0,5%
|1 500
|2 года
|Доллар США
|0,15%
|1 500
|2 года
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады Нижневолжского Коммерческого Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Нижневолжского Коммерческого Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.