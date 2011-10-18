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Вклады Нижневолжского Коммерческого Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Нижневолжского Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 3 000 000 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,87% 10 000 24 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,21% 100 24 мес.
Доллар США 0,07% 100 24 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,95% 1 000 000 24 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 0,3% 16 450 24 мес.
Доллар США 0,11% 17 905 24 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 30 000 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,02% 1 000 000 24 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов раз в полгода
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,32% 30 000 24 мес.
Доллар США 0,18% 30 000 24 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,9% 10 000 24 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 50 000 24 мес.
  • выплата процентов раз в полгода
  • капитализация процентов по выбору клиента раз в полгода
  • возможно пополнение
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Евро 0,2% 500 24 мес.
Доллар США 0,09% 500 24 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,02% 5 000 000 24 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,43% 150 000 24 мес.
Доллар США 0,18% 150 000 24 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 700 000 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,95% 100 000 2 года
  • выплата процентов ежегодно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежегодно
  • возможно пополнение
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Евро 0,5% 1 500 2 года
Доллар США 0,15% 1 500 2 года
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Нижневолжского Коммерческого Банка

Вклады Нижневолжского Коммерческого Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Нижневолжского Коммерческого Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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