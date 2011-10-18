Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Онего» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3,3%
|500 000
|91 день
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|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3%
|100
|1096 дней
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|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%