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Вклады банка «Онего»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Онего» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

2 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,3% 500 000 91 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3% 100 1096 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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