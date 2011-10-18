Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Народного Банка Тувы можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|0,5%
|300
|182 дня
|
|Евро
|0,2%
|300
|182 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,5%
|100 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1%
|500
|367 дней
|Евро
|0,2%
|500
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|0,3%
|100
|92 дня
|
|Евро
|0,1%
|100
|92 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,8%
|500 000
|182 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5%
|1 000
|1104 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,4%
|1 000
|1099 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|0,5%
|100
|182 дня
|
|Евро
|0,2%
|100
|182 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,5%
|10 000
|92 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|0,3%
|15 000
|92 дня
|
|Евро
|0,1%
|15 000
|92 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,5%
|1 000
|92 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,7%
|1 000
|185 дней
|
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|Ставка в долларах
|2,75%
|Срок
|500 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
Вклады Народного Банка Тувы помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Народного Банка Тувы вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.