Вход

Вклады Народного Банка Тувы

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Народного Банка Тувы можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

11 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,5% 300 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,2% 300 182 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1% 500 367 дней
Евро 0,2% 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,3% 100 92 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,1% 100 92 дня
Все ставки
VIP
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,8% 500 000 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 1 000 1104 дня
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,4% 1 000 1099 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежегодно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,5% 100 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,2% 100 182 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 10 000 92 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,3% 15 000 92 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,1% 15 000 92 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 1 000 92 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,7% 1 000 185 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
7 854

Похожие продукты других банков: Эксперт Банк, Кемсоцинбанк, Заубер Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Дебетовые карты, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Народный Банк Тувы
лицензия № 1309

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Народного Банка Тувы

Вклады Народного Банка Тувы помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Народного Банка Тувы вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.