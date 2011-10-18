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Вклады Плюс Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Плюс Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

14 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 100 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 50 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,85% 50 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,7% 100 000 212 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 100 000 273 дня
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,27% 100 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,27% 50 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,27% 50 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 100 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 50 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 50 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 100 000 550 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 50 000 550 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 50 000 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Плюс Банка

Вклады Плюс Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Плюс Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.