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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Почта Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

4 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,85% 500 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 50 000 546 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 5 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,15% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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