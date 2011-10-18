Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Почта Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,85%
|500 000
|367 дней
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|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,25%
|50 000
|546 дней
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|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|5 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,15%
|50 000
|367 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%