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Вклады банка «Прайм Финанс»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Прайм Финанс» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

3 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 1 000 000 547 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,2% 100 000 547 дней
Евро 0,4% 100 000 547 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 000 547 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,7% 100 000 547 дней
Евро 0,25% 100 000 547 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 1 000 000 547 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 1,2% 100 000 547 дней
Евро 0,3% 50 000 547 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады банка «Прайм Финанс»

При подборе выгодных вкладов банка «Прайм Финанс» следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в банке «Прайм Финанс», можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.